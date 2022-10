Pedopornografia e abusi su minori, arrestato un vicentino

Accuse gravissime a un 35enne vicentino. Come riporta TorinoToday, sono il risultato delle indagini riguardanti un caso di pedopornografia minorile ha avuto per vittime una bambina di nove anni di Torino e il suo fratellino di sei anni. A metà ottobre 2022 i carabinieri della compagnia di Torino Mirafiori hanno eseguito due arresti nei confronti di un 27enne della provincia di Caltanissetta e, per l’appunto, di un 35enne della provincia di Vicenza, accusati di violenza sessuale su minore, pornografia minorile aggravata e detenzione ingente di materiale pedopornografico.

L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata nel settembre 2021 dalla madre dei due bambini. È emerso che uno degli indagati, fingendo in un primo momento di essere donna, avrebbe avviato una conversazione con la minorenne attraverso la chat di un gioco online. I due avrebbero successivamente iniziato a conversare su WhatsApp e Telegram. L'indagato avrebbe conquistato la fiducia della bambina con numerosi complimenti e rassicurazioni e le avrebbe richiesto video intimi di lei e del fratellino. Il secondo indagato avrebbe fatto la stessa cosa. Tutto è andato avanti fino a quando la madre ha controllato il cellulare della bambina, scoprendo il tutto.

A dicembre 2021 uno degli indagati è stato perquisito e gli è stato sequestrato il telefono cellulare che conteneva un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, oltre alle conversazioni in chat. A partire da questo sono state eseguite altre 12 perquisizioni in tutta Italia e sono stati sequestrati svariati dispositivi elettronici. Poi sono stati disposti i due arresti.