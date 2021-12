Pedone investito da un’auto, il cane scappa e muore colpito da un’altra vettura

Un destino crudele ha posto fine alla vita di Olly, un pastore tedesco, investito da un’auto in transito verso le 18:30 di martedì lungo la provinciale 46 a Malo. Il suo padrone, un 18enne, era uscito per una passeggiata con il povero animale quando è stato colpito – per cause in corso di accertamento – da una Suzuki Swift con al volante un 73enne di Isola Vicentina.

Il ragazzo, all’altezza di via dei Mandorli, stava attraversando le strisce pedonale quando l’auto, che viaggiava in direzione Schio, l’ha centrato ferendolo lievemente. Il cane, che era al guinzaglio, si è divincolato ed è scappato probabilmente in preda al panico per l’accaduto. Purtroppo in quel momento è sopraggiunta un’altra vettura, un’Audi Q3 condotta da un 31enne residente a Vicenza, che ha colpito in pieno Olly. Il pastore tedesco è così spirato in mezzo alla strada.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Corpo intercomunale di polizia locale di Malo e Monte di Malo. Il 18enne investito si è invece recato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso ed è stato giudicato guaribile in 7 giorni.