Pedemontana, investimento in galleria, grave un operaio

Grave incidente sul lavoro lungo la Pedemontana nella tarda mattinata di lunedì nel territorio comunale di Sarcedo. Per cause in corso di accertamento, un operaio è stato investito mentre stava effettuando lavori di manutenzione all'interno della galleria Ca' Fusa, tra Breganze e l'interconnessione con la A31.

L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza arrivata da Bassano del Grappa ed è stato portato in ospedale dall'elisoccorso di Treviso. Il ferito sarebbe in gravi condizioni ma, secondo le prime informazioni, non in pericolo di vita.

L'incidente ha causato lunghe code e disagi alla circolazione all'interno della Superstrada. Il casello in entrata di Breganze è stato chiuso al traffico.

