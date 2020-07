Paura in città: inseguimento e colpi di arma da fuoco

Scene da film poliziesco nel quartiere di Santa Bertilla a Vicenza, in zona via Divisione Julia, verso le 16 di mercoledì pomeriggio, con esplosione di colpi di pistola e un'auto inseguita dai carabinieri. Sulla vicenda c'è per ora uno stretto riserbo da parte dei militari, impegnati nell'operazione.

Stando alle testimonianze apparse sui social una macchina grigia, inseguita dai carabinieri è finita su un piazzale sterrato schiantandosi contro due auto in sosta. I militari avrebbero intimato l'alt, poi si sono sentiti due colpi di arma da fuoco e l'insegumento è ripartatito.

(Articolo in aggiornamento: ulteriori dettagli in serata)