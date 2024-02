Alla guida di un'auto con patente falsa: denunciato

Nel corso della giornata di lunedì, un equipaggio in servizio di “Volante” della Polizia di Stato, transitando in via D’Annunzio (quartiere Ferrovieri), ha notato un’auto che alla vista della volante ha rallentato notevolmente l’andatura di marcia. Insospettiti da tale comportamento, gli agenti hanno controllato la vettura e i passeggeri a bordo.

Dal controllo della patente del conducente gli agenti hanno avuto qualche dubbio sull'autenticità del documento in quanto, rilasciata dalle autorità romene, aveva delle difformità.

Per questo motivo Z.S., 26enne cittadino pakistano in regola con le norme di soggiorno italiane, è stato denunciato in stato di libertà per falsità materiale commessa dal privato.