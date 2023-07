Passeggero ubriaco e senza biglietto si addormenta, treno parte in ritardo

Probabilmente a causa di qualche bicchiere di troppo, si era assopito mentre viaggiava sul treno che da Montebelluna stava viaggiando verso Padova. C'è voluto l'intervento della polizia ferroviaria prima e dei carabinieri poi per permettere al convoglio di poter ripartire, con motrice e vagoni fermi in stazione per almeno una decina di minuti, con buona pace degli altri viaggiatori.

Come riporta Trevisotoday, l'episodio è avvenuto nella serata di sabato scorso, 29 luglio, poco dopo le 20 nella stazione di Montebelluna e ha visto come protagonista un 47enne di Bassano del Grappa, già conosciuto alle forze dell'ordine. Al vaglio nei suoi confronti eventuali provvedimenti che potrebbero essere presi dalla Procura. Il breve ritardo con cui il treno è ripartito è da attribuire agli accertamenti che hanno dovuto eseguire i carabinieri tra i testimoni di questa vicenda, compreso il capotreno che aveva trovato il passeggero mentre dormiva beatamente ma senza biglietto in tasca.

Da qui la decisione di farlo appunto scendere a Montebelluna e il conseguente scontro. La sua agitazione ha indotto lo stesso dipendente di Trenitalia a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine: nel frattempo l'uomo è sceso e si è seduto su una panchina non distante dai binari, in chiara difficoltà.