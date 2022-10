Passaporto falso, arrestato cittadino guineano

Arrestato per il passaporto falso. Nella giornata di ieri, lunedì 24 ottobre, l'ufficio immigrazione della questura di Vicenza ha tratto in arresto un uomo di 24 anni originario della Guinea Bissau. La storia nel ragazzo in suolo italiano inizia nel 2016 quando, appena maggiorenne, era entrato nel paese in maniera illegale, su un barcone, approdando sulla costa siciliana a Lampedusa. Subito soccorso ed accompagnato in una comunità di accoglienza di Padova, il giovane aveva formalizzato la richiesta di asilo.

Nel 2018, però, la commissione territoriale competente aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale. Il ragazzo aveva comunque dato prova di essere inserito nel contesto lavorativo italiano e pertanto, a seguito di ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, aveva ottenuto dal tribunale di Venezia la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, titolo che gli era stato rinnovato sino ad oggi.

Al fine di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il giovane, trasferitosi nel frattempo nella città di Thiene, si era recato all'ufficio immigrazione della questura di Vicenza, esibendo un passaporto diplomatico riportante i suoi dati. Il documento, apparentemente rispondente ai requisiti previsti per un passaporto, ha fin da subito insospettito i poliziotti in servizio alla sezione permessi di soggiorno, esperti in falso documentale.

Grazie agli ottimi rapporti intrattenuti con consolati e ambasciate estere, è stato fin da subito possibile appurare che il passaporto non era valido. Pertanto il ragazzo, fino ad oggi incensurato, è stato tratto in arresto da personale dell’ufficio immigrazione e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.