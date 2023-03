Prende appuntamento per il passaporto del figlio inserendo dati fittizi: smontato il "piano" di una neo mamma

Sarà stato il desiderio di poter trascorrere una vacanza già programmata in Messico, o il timore di non riuscire a prenotare in tempo utile il rilascio del passaporto, fatto sta che una signora di Schio ha deciso di prenotare l’appuntamento per il proprio figlio, nell’Agenda elettronica dei passaporti, prima ancora che nascesse.

La donna, ipotizzando la nascita per i primi giorni di gennaio, ha preso appuntamento inserendo un codice fiscale costruito ad hoc, con le generalità complete del bambino ed una data di nascita fittizia, ignorando che, una volta inserito nell’apposito programma di prenotazione il codice fiscale di una persona che risulta essere essenziale per la veridicità di tutti gli altri dati anagrafici, non può più essere modificato.

Così alcuni giorni fa, considerando che il bambino era nato con quasi un mese di ritardo rispetto alla data di nascita ipotizzata dalla madre, la signora, non riuscendo ad apportare di persona le modifiche, ha richiesto all’Ufficio Passaporti del Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa di variare sia il codice fiscale che la data di nascita del proprio figlio. Alla richiesta della motivazione del cambio dei dati segnalati, la neo mamma ha dovuto raccontare la verità. Si è quindi scusata per l'accaduto ma ha comunque chiesto un appuntamento a breve, spiegando di non voler rinunciare al suo programma vacanza. A quel punto, gli agenti, non essendovi motivi d’urgenza, hanno invitato la donna a fare richiesta online.