 Esibiscono passaporti falsi alla polizia, arrestati due stranieri

Due arresti, un decreto di espulsione, tre fogli di via, due ordini di allontanamento dal territorio nazionale e due avvisi orali. È questo il bilancio conclusivo delle operazioni di controllo straordinario del territorio da parte delle forze dell'ordine che nella giornata di mercoledì ha visto l’impiego di circa 25 operatori che hanno controllato 69 persone, di cui 29 straniere e 24 con precedenti, nonché 3 esercizi pubblici.

Nell’ambito delle attività di verifica connesse a questa operazione, gli agenti dell’ufficio immigrazione hanno preceduto all’arresto in flagranza nei confronti di due cittadini nigeriani – tali O. M. di 29 anni e A. O. di 26 anni – che si sono identificati utilizzando passaporti falsi, immediatamente individuati dai poliziotti e suffragati dalla successiva perizia tecnica. I documenti sono stati sequestrati, e gli stranieri tratti in arresto per l’utilizzo di documento falso valido per l’espatrio e, dopo le procedure del caso, messi immediatamente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al termine delle attività operative, il questore ha invece emesso due decreti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con precenti a proprio carico. Sartori ha inoltre firmato due avvisi orali per spaccio, tre fogli di via e un ordine di accompagnamento alla frontiera nei confroni di un cittadino malaiano – tale F.M., di 30 anni – privo dei titoli per permanere sul nostro territorio nazionale e con a proprio carico numerosi precedenti.