Chiede un passaggio per rubargli il portafogli: la vittima la insegue e viene presa a morsi

I carabinieri di Altavilla Vicentina hanno denunciato per rapina impropria una 41enne nigeriana, residente a Vicenza, regolare.

La donna, nella mattinata di martedì, ha avvicinato un 51enne per chiedergli un passaggio in auto per raggiungere la propria abitazione. Arrivati sul retro dell'esercizio commerciale Bricoman di via Olmo, la donna ha sfilato il portafogli all'uomo e si è dileguata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima ha rincorso la 41enne che, ormai bloccata, l'ha mordendogli alle mani e causandogli ferite lacero-contuse non refertate. La donna è stata poi rintracciata dai carabinieri all'interno dell'esercizio commerciale "Shanghai Moda" con addosso i vestiti macchiati di sangue e il denaro sottratto.