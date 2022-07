Bruciano tre fusti a parco Querini, intervengono i pompieri

Al fuoco il parco, ma per fortuna nulla di grave. Verso le 19 di oggi, giovedì 14 luglio, i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti a parco Querini, a causa dell’incendio del materiale contenuto all’interno di tre fusti, utilizzati come sedute. In quattro e quattr’otto i pompieri sono riusciti a domare le fiamme, riportando la situazione alla normalità. Attualmente non è chiaro se ci sia la mano dell'uomo dietro al gesto