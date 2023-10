Parcheggiatori abusivi davanti all’ospedale, denunciati in tre

Tre parcheggiatori abusivi sono stati fermati e sanzionati dalla polizia locale nell’area di sosta di via Rodolfi, davanti all’ospedale.

L’intervento è avvenuto giovedì mattina, anche in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini che parcheggiano per recarsi al San Bortolo.

«Giunga agli agenti del Nose alle pattuglie antidegrado della Polizia Locale il sincero ringraziamento della città – è la dichiarazione del sindaco Giacomo Possamai - per il loro impegno a tutela della sicurezza e del decoro dei nostri quartieri. E così, dopo l’importante azione dello scorso venerdì che ha portato all’arresto di uno spacciatore trovato con 100 grammi di droga nella zona tra Campo Marzo e piazzale Bologna, è motivo di soddisfazione vedere il risultato di un’altra importante operazione di contrasto ai parcheggiatori abusivi che stavano operando nell’area di sosta di via Rodolfi, davanti all’ospedale. Un fenomeno odioso che si protrae da tempo, contro cui ho chiesto una nuova stretta agli agenti. Conto peraltro che l‘introduzione del parcheggio a sbarra che l’Ulss ha concordato con Agsm Aim per entrambe le aree a parcheggio di via Rodolfi risolva in modo radicale il problema».

I tre parcheggiati abusivi, di 35, 42 e 46 anni, giovedì mattina verso le 10 sono stati individuati dal personale del Nos e dalla squadra antidegrado che hanno opportunamente bloccato tutte le vie di fuga prima di entrare in azione. Alla vista degli agenti i tre hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati immediatamente bloccati. Identificati e sanzionati per aver violato il Regolamento di polizia urbana, hanno dovuto anche consegnare la somma di 50 euro raccolta in pochi minuti di attività.