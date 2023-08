Parapendio precipitato e un escursionista recuperato, due interventi del Soccorso alpino a Ferragosto

Attorno alle 11.45 del giorno di Ferragosto il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla Centrale del 118 di Treviso, per un parapendio precipitato sotto il decollo Stella Alpina a Borso del Grappa. La pilota, una 34enne tedesca, illesa, che era rimasta sospesa su una pianta a 5 metri dal suolo, e stata calata a terra dai soccorritori risaliti con tecniche da treeclimbing.

Successivamente, verso le 13.30, una squadra è partita in direzione del sentiero 952, del Cavallo, in Valle di Santa Felicita, nel comune di Romano d'Ezzelino , per un escursionista che aveva riportato una sospetta distorsione alla caviglia. Il 52enne di Borso del Grappa (TV) è stato poi recuperato con il verricello dall'elicottero di Treviso emergenza e trasportato all'ospedale di Montebelluna.