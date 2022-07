Cora torna a casa grazie all'intervento dei pompieri

Momenti di paura, ma ora Cora è sana e salva. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Vicenza, nella serata di ieri, lunedì 11 luglio, per mettere in salvo una pappagallina rimasto bloccato su un albero in via delle Rimembranze, a Lerino di Torri di Quartesolo.

Una storia a lieto fine per il piccolo pennuto che lunedì mattina, dopo essere volato via da casa, era finita in cima a un albero. Dopo un’intera giornata trascorsa sulla pianta, i proprietari si sono rivolti ai vigili del fuoco di Vicenza.

I pompieri intervenuti con l’autoscala dopo un paio di tentativi sono riusciti ad afferrare Cora, che è stata messa in una gabbietta per essere consegnata ai felici proprietari.