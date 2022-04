Travolta da una valanga in Turchia, ex comandante dei carabinieri salvata da Vielmo

Paola Favero, alpinista, scrittrice ed ex comandante dei carabinieri per la biodiversità di Vittorio Veneto (Treviso) ha rischiato di morire in Turchia, travolta da una valanga che l'ha lasciata sotto un metro di neve. A salvarla uno dei più noti alpinisti italiani, Mario Vielmo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la vicenda risale allo scorso 30 marzo. Paola Favero stava scendendo con gli sci dalla cima del monte Baset, il più alto della regione di Van, quando è stata travolta dalla valanga che l'ha trascinata per un dislivello di circa 300 metri lasciandola sepolta a testa in giù sotto un metro di neve. In Italia la notizia si è diffusa solo al rientro dell'ex comandante per evitare preoccupazioni a conoscenti e familiari. Fondamentale la presenza in loco di Mario Vielmo che con la sua preparazione e competenza ha salvato la vita all'alpinista scrittrice.

Favero ha scritto diciotto libri legati alla montagna, tra cui racconti per ragazzi, libri naturalistici, di alpinismo e anche una pubblicazione sul paesaggio sonoro. Nel marzo del 2019 le è stato conferito il Premio Internazionale "Una mimosa per l'ambiente", assegnato annualmente in occasione dell'8 marzo a una donna che si sia particolarmente distinta nella salvaguardia della natura. Favero racconta di essersi svegliata solo vari minuti dopo il salvataggio. Nonostante l'ampiezza della valanga e i minuti passati senza respirare priva di conoscenza, è potuta tornare in Italia senza conseguenze e in buono stato di salute. Una bruttissima disavventura finita nel migliore dei modi.

fonte: Trevisotoday