Panificio fuori norma. maxi multa al titolare

I carabinieri di Thiene, in seguito all'ispezione presso un panificio del posto, hanno riscontrato gravi irregolarità relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro elevando a carico dell’amministratore unico dell’attività commerciale ammende per oltre 13.000 euro, intimando inoltre prescrizioni in materia di sicurezza. L’amministratore unico è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza in ordine alle irregolarità riscontrate dai militari dell’Arma.