Padre e figlio smarriscono il sentiero, recuperati dal soccorso alpino

Attorno alle 18 di oggi, martedì 16 agosto, i carabinieri di Thiene hanno allertato il soccorso alpino di Asiago per padre e figlio rodigini, di 39 e 7 anni, che erano usciti dal sentiero numero 801 in località Cattedra e non sapevano più orientarsi.

In contatto telefonico con un soccorritore sono riusciti a spiegargli il percorso fatto e dalla descrizione si è risaliti al punto, confermato poi dalla posizione inviata tramite Whatsapp. Una squadra ha quindi raggiunto i due, che non erano distanti dalla strada, e li ha riaccompagnati alla macchina al Ponte del Ghelpack.