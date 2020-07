Pacco pieno di tritolo davanti casa, atto intimidatorio nei confronti di un 27enne

Nel tardo pomeriggio di sabato 18 luglio i militari dell’Aliquota radiomobile erano intervenuti a Schio, in un’abitazione di via Gualtieri, a seguito di rinvenimento di un possibile ordigno esplosivo.

I proprietari, avevano infatti trovato davanti il portone di casa un pacco anonimo; una volta scartato avevano rinvenuto un rudimentale candelotto in plastica con una miccia e della polvere all’interno. Considerando la potenziale pericolosità dell’oggetto, i militari dell'Arma avevano provveduto a far sgomberare l’abitazione e far intervenire gli artificieri, i quali avevano disinnescato l’ordigno che è stato confermato essere pieno di polvere di tritolo.

Le indagini condotte dai militari dell’Aliquota Operativa, hanno permesso di collegare l’atto intimidatorio al figlio della coppia di residenti, un cittadino scledense di 27 anni, il quale aveva ricevuto sul proprio cellulare alcuni messaggi da un conoscente che rivendicava il gesto.

La Procura di Vicenza, subito portata a conoscenza dell’evento, ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti dell’indagato, un 53enne scledense, noto pregiudicato locale, che è stato eseguito pochi giorni fa; a casa dello stesso sono stati rinvenuti ben 2 fucili, più di 6500 cartucce di vario calibro, circa 3 metri di miccia ed un contenitore con all’interno della polvere pirica, tutti materiali detenuti abusivamente.

Il materiale è stato pertanto sottoposto a sequestro e il 53enne è stato denunciato per le minacce espresse al 27enne, la fabbricazione dell’ordigno esplosivo e la detenzione illecita di armi e materiali esplosivi.

Sono ancora in atto le indagini per approfondire i motivi che hanno condotto il 53enne commettere i reati per i quali è stato denunciato.