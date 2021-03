In casa con 8 etti di marijuana, arrestato spacciatore

Sono andati a casa sua per notificargli un ordine di cattura perché doveva scontare una pena di 5 mesi. Gli agenti delle volanti della questura, arrivati nell'abitazione di O.B., nigeriano classe 89, con precedenti per droga, lo hanno controllato nella sua abitazione di Corso Padova, alle 14:00 circa di ieri. All'arrivo, i poliziotti hanno sentito un fortissimo odore di droga che proveniva proprio dall'interno della abitazione.

Immediata la perquisizione, che ha consentito di rinvenire, all'interno di un cassetto della scrivania, circa 750 grammi netti di marijuana, oltre a 2 telefoni cellulari, un grinder e numerosi sacchetti per il confezionamento di ulteriori dosi. La sostanza, parte già pronta per la vendita, è stata posta sotto sequestro e l'uomo tratto in arresto, in flagranza, perché responsabile del reato di possesso ai fini di spaccio e sottoposto alla ulteriore misura della custodia.