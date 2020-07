Ordigno bellico nel cestino della bici: scatta l'allarme e il quartiere viene transennato

Un ordigno bellico, probabilmente della seconda guerra mondiale, è stato trovato nel cestino di una bicicletta appoggiata al muro. L'allarme è scattato verso le 21 di domenica nella zona del "Bosco" e le forze dell'ordine hanno transennato gli accessi su via dei Tigli, vicino all'autostazione di Thiene, e fatto arrivare gli artificieri da Trento. I residenti non sono stati evacuati ma avvertiti attraverso gli altoparlanti a rimane a casa.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari. Dalle prime informazioni sembra che la bomba inesplosa sia stata raccolta non si sa da dove e portata a spasso sul cestino della bici da un uomo, un 60enne che sarebbe stato sentito dai carabinieri. Le indagini dei militari, nella mattinata di lunedì, erano ancora in corso.

(Articolo in aggiornamento)