Oppio e chili di bulbi di papavero in casa, tre arresti

Lo scorso giovedì i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini stranieri, rispettivamente classe 1981, 1976 e 1989, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni è stato inoltre denunciato in stato di libertà un quarto cittadino straniero per lo stesso reato.

I FATTI

Nella serata del 26 aprile 2023 i militari sono intervenuti all’interno di un’abitazione di Montecchio Maggiore per eseguire un intervento, a seguito di un’aggressione avvenuta tra coinquilini, scoprendo che all’interno di quell’abitazione potevano essere occultati papaveri da oppio essiccati, contenenti il principio attivo della morfina. Dopo aver deciso di eseguire una perquisizione d’iniziativa per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno sequestrato circa 530 grammi di bulbi di papavero da oppio e 150 grammi di paglietta di papavero a carico di un cittadino indiano.

Nello stesso contesto è stato denunciato in stato di libertà un secondo cittadino indiano, classe 1995, poiché trovato in possesso di 49 grammi di paglietta di papavero. Le operazioni di perquisizione, sulla base degli elementi investigativi acquisiti, sono state inoltre estese presso un’altra abitazione con il sequestro di altri 3 chili di bulbi di papaveri da oppio e 67 grammi polvere di papavero a carico di altri due indiani.

I tre soggetti arrestati in flagranza di reato sono stati quindi portati in carcere a Vicenza, mentre il quarto cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. In data 28 aprile il gip del tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, ordinando l’immediata liberazione e applicando loro la misura cautelare dell’obbligo di presentazione tre volte alla settimana alla polizia giudiziaria.