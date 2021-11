Operazione dei carabinieri, arrestati due fratelli per spaccio

Lunedì mattina i carabinieri hanno eseguito due arresti per spaccio, uno a Bassano del Grappa e l'altro a Gorizia, a conclusione di un'indagine denominata "Good Guys 2019". Destinatari dell'ordinanza della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Vicenza il 13 novembre, due fratelli di 25 e 24 anni (L.P. E.P. le iniziali) entrambi nati a Bassano del Grappa.

Il maggiore dei due fratelli è stato individuato dai militari a Gorizia, dove si era recato per motivi sentimentali, mentre l'altro veniva fermato a Bassano, sul luogo di lavoro. L’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

L’indagine ha avuto inizio nel 2018 a seguito dell’arresto di due persone che, decidendo di collaborare con l’Arma bassanese, hanno fornito i nominativi degli arrestati, dai quali avevano poco prima acquistato la sostanza stupefacente trovata in loro possesso. In questi anni di indagini, gli inquirenti, coordinati dalla procura di Vicenza, hanno costruito un quadro probatorio estremamente solido che ha convinto il gip Antonella Toniolo ad emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei due fratelli.

Durante l’arresto del fralle minore i carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione, trovando e sequestrando pochi grammi tra hashish e marijuana e una somma di denaro di 3mila euro in denaro contante di vario taglio, ritenuta provento di attività spaccio.