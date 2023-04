Grave incidente sul lavoro, operaio schiacciato da una pedana: 53enne in rianimazione

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì alla conceria Valeaga in via Lungo Chiampo a Montebello Vicentino. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 53 anni è stato schiacciato, per cause in corso di accertamento, da una pedana mobile mentre stava movimentando del materiale. L'uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. L'elisoccorso lo ha prelevato verso le 11 del mattino, poco dopo l'infortunio.

Sul posto, oltre al Suem 118, è intervenuto lo Spisal. Le condizioni del lavoratore, attualmente ricoverato in rianimazione, sono ancora critiche.