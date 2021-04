Operaio infedele ruba forme di formaggio dalla ditta per rivenderle: in casa un tesoretto

Dopo la denuncia presentata da un imprenditore della ditta Comalat, che lamentava continui ed inspiegabili furti di prodotti caseari, i carabinieri della stazione di Marostica sono riusciti ad individuare e denunciare per furto aggravato e ricettazione il responsabile: A.G., operaio 53enne, italiano, dipendente della ditta stessa.

Il primo controllo dei carabinieri è scattato durante il tragitto dell'uomo di ritorno a casa al termine del lavoro. Intimato l’alt ed ultimato il controllo dei documenti, i carabinieri hanno chiesto all'uomo di mostrare cosa ci fosse nel portabagagli della sua autovettura.

I militari hanno quindi notato che l'uomo nascondeva alcune forme di formaggio. La perquisizione si è poi spostata nell'abitazione del 53enne, nel suo domicilio di Marostica. Qui i carabinieri hanno rinvenuto altre 70 forme di formaggio, per un peso complessivo di circa 320 kg.

Non solo, vista la residenza lombarda dell'uomo, i carabinieri hanno disposto la perquisizione nell'abiazione e qui sono state rinvenute altre 33 forme di formaggio, per un peso di 100 kg circa. Il valore della merce recuperata si aggira sui 5mila euro e presto, verrà riconsegnata al legittimo proprietario, che si è definito felice per il problema risolto.

L’uomo, veniva quindi denunciato in stato di libertà per furto aggravato e ricettazione.