Cede il tetto del capannone, operaio fa un volo di 9 metri: è grave

Il tetto del capannone su cui stava lavorando è improvvisamente ceduto sotto i suoi piedi ed è precipitato nel vuoto dall'altezza di otto metri. Un volo spaventoso. Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 20 gennaio, a Biancade di Roncade, alla Ser.Tec., in via Salgari.

A restare ferito, con fratture in varie parti del corpo, un forte trauma cranico e altre lesioni molto serie, un operaio manutentore di 43 anni, D.S., residente a Bassano del Grappa e dipendente di una ditta esterna di Castelfranco Veneto. L'uomo è stato soccorso dai colleghi di lavoro e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove versa in condizioni disperate. La prognosi è riservata e difficilmente potrà essere sciolta nelle prossime ore. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal dell'Uls 2. La Ser.Tec. è un'azienda nota per la produzione di macchinari per la serigrafia.

«Appena avuto notizia dell’accaduto mi sono subito recata sul posto insieme all’assessore alle attività produttive Loredana Crosato. Dalle prime informazioni ricevute sembra che l’uomo stesse lavorando all’impianto di riscaldamento/affrescamento quando è improvvisamente precipitato a terra da 9 metri di altezza» ha spiegato la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli «Nonostante la gravità delle ferite riportate nella caduta, la speranza di noi tutti è che possa riprendersi del tutto, tornando quanto prima alla sua vita quotidiana. Come Amministrazione Comunale siamo quindi molto vicini alla sua famiglia, così come all’azienda Ser.Tec che mai in 30 anni di servizio aveva dovuto affrontare un incidente sul lavoro».

«Sarà ora lo Spisal, con le proprie indagini, a capire cosa possa essere successo in modo tale da valutare anche eventuali responsabilità» continua la prima cittadina roncadese «È certo, però, che lavoratori e aziende devono sempre rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Non possiamo accettare che nel 2023 ci siamo ancora incidenti di questa gravità. Dobbiamo tutti cambiare mentalità per un approccio di maggior tutela alle condizioni di lavoro. A volte, infatti, basta anche solo un attimo di distrazione per causare l’irreparabile».

fonte: Trevisotoday.it