Operaio 35enne cade da una scala durante il lavoro, ricoverato in grave condizioni

Un operaio di 35 anni ha subito un grave infortunio sul lavoro nella mattinata di lunedì. L'uomo, originario dal Kosovo, stava effettuando dei lavori nel cantiere di una casa in costruzione in via Hullweck a Nanto quando, per motivi in corso di accertamento, è caduto da una scala dall'altezza di circa due metri in mezzo.

Il ferito è stato soccorso dai colleghi che hanno avvisato il 118 e trasportato in elicottero al San Bortolo di Vicenza dove è stato ricoverato in rianimazione a causa dei gravi traumi ricevuti nella caduta.