Operai senza stipendio da mesi salgono su una gru e minacciano di buttarsi nel vuoto: ora rischiano la denuncia

Sono saliti su una gru alta qualche decina di metri e hanno minacciato di buttarsi del vuoto. Protagonisti della vicenda, avvenuta mercoledì a Valdagno in un cantiere edile, due dipendenti di un impresa edile in subappalto. I lavoratori hanno minacciato di buttarsi nel vuoto in segno di protesta se non fossero arrivati gli stipendi arretrati non ancora versati dal loro titolare. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, i pompieri e un'ambulanza del Suem. Dopo una trattativa durata un paio d'oro, i due sono scesi e finiti in caserma dei carabinieri.

"La disperazione per il mancato riconoscimento del giusto e dovuto salario, ha costretto questi lavoratori a un gesto estremo mettendo a repentaglio la loro stessa vita", comunica la segreteria della Fillea Cgil intervenuta nel cantiere gia? presidiato dai carabinieri. Al loro arrivo, a quanto sembra, si sono anche registrati momenti di tensione con le autorità. Secondo quanto riferiscono i sindacati, ora i lavoratori rischierebbero anche una denuncia. "Denuncia per cosa? Per aver protestato contro un ingiustizia? Se cosi? fosse a noi sembra veramente incomprensibile. Chi sciopera per il salario e per chiedere rispetto e dignita? per il proprio lavoro e? sempre nel giusto", spiegano i sindacalisti. concludendo: "Molto probabilmente queste situazioni causate anche da Crisi finanziarie legate ai crediti “incagliati” maturati con il bonus 110% (il cantiere in questione e? legato al Super-Bonus) stanno causano crisi finanziarie delle aziende coinvolte, inoltre assieme alla recente riforma del codice appalti renderanno a nostro avviso il settore dell’edilizia sempre piu? luogo di sfruttamento dei lavoratori".