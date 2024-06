Travolto da un'auto a bordo strada, muore dopo mesi di agonia: lunedì l'autopsia

Il pm della Procura di Vicenza, Luigi Salvadori, ha aperto un procedimento penale e iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale A.C., 54 anni, di Arsiero, l’automobilista che il 28 gennaio 2024 ha investito con la sua Volkswagen Polo in via dei Longhi, ad Arsiero, tratto della Provinciale 350, il sessantatreenne, Paolo Borgo, mentre camminava a bordo strada. Il 63enne è morto martedì 11 giugno dopo quattro mesi e mezzo di agonia.

Il pm ha inoltre disposto l'esecuzione dell’esame autoptico nella giornata di lunedì 17 giugno, alle ore 13.30, negli uffici della Procura berica. L'autopsia sarà a cura del medico legale Dario Raniero.

Alle operazioni peritali parteciperà, quale consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale Alessandra Rossi messa a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui, attraverso l’Area Manager per Vicenza e Verona Alessio Rossato, si sono affidati i congiunti della vittima, che non era sposato né aveva figli e ha lasciato solo il fratello con i nipoti: ironia del destino, i loro genitori sono stati a loro volta travolti e uccisi da un’auto nel 2011mentre percorrevano, sempre a piedi, la stessa via dei Longhi, a poche centinaia di metri di distanza da dove, 13 anni dopo, sarebbe stato stato travolto il loro figlio.

Una volta ultimata l’autopsia l’autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta alla sepoltura e allora si potrà fissare la data dei funerali dell’amato professor Borgo, che saranno di certo partecipatissimi.