Missionaria uccisa a colpi di machete: quattro gli arrestati

Quattro persone sono state arrestate in Perù in quanto ritenuti i responsabili dell'omicidio di Nadia De Munari, la 50enne missionaria laica, originaria di Schio. La donna morì il 24 aprile scorso per le ferite riportate dopo un'aggressione notturna a colpi di machete.

In base alle prime indiscrezioni, sembra che due delle persone arrestate siano interne alla comunità dove lavorava la donna e le altre due abitano nelle vicinanze. Sulla vicenda la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in collaborazione con la Fiscalia di Nuevo Chimbote.