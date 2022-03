Coniugi uccisi dal figlio 25enne: vicini sconvolti

I vicini descrivono i coniugi uccisi a colpi di pistola nella loro abitazione come persone per bene e gentili con tutti. La voce del duplice omicidio si è sparsa nel vicinato martedì notte quando via Villaggio Marmi è riempita di auto dei carabinieri e del Suem. Così riferisce la vicina Bruna Verola.

I carabinieri, coordinati dalla procura berica starebbero cercando di capire le ragioni profonde alla base del gesto. Si parla di continue richieste di danaro da parte del presunto omicida. Allo stesso tempo si sta cercando di capire se di eventuali disagi del giovane fossero in qualche modo venuti a conoscenza i servizi sociali. «Parlando in generale purtroppo - fanno sapere alcuni vicini - a Chiampo gli stupefacenti e la ludopatia sono un male oscuro di cui la comunità fa fatica a parlare. Ma il problema c'è ed è pesantissimo. L'emergenza coronavirus ha acuito la situazione».

«Sono sconvolto. Conoscevo quella famiglia perché sono cresciuto in quella via nel condominio di fronte». Queste sono le parole del sindaco di Chiampo Matteo Macilotti rese ai taccuini di Vicenzatoday.it. Dal fronte investigativo emergono frattanto altre novità. Il presunto omicida avrebbe avuto problemi di ludopatia tanto che la cosa era nota ai servizi sociali del Comune di Chiampo.

I vicini parlano di continue richieste di danaro da parte del figlio. Che viene definito immaturo.

Secondo gli inquirenti i debiti da ludopatia sarebbero alla base del movente: unitamente al pensiero di potere accaparrare una grossa somma con cui dare una scossa alla sua vita. Tra i vicini cosí è riecheggiato lo spettro del caso di Pietro Maso

Pare che la situazione occupazionale del giovane fosse al quanto precaria e che il presunto omicida avesse celato a piú riprese ai genitori di essere rimasto senza lavoro o di lavorare a singhiozzo

Gli investigatori stanno passando al vaglio la posizione debitoria del ragazzo che potrebbe essere finito in un giro di strozzinaggio. C'è riserbo assoluto su questa pista. Gli inquirenti hanno al vaglio anche la posizione di un uomo originario del Marocco e residente a Cologna Veneta che avrebbe venduto la pistola al presunto killer.