Pestato a morte durante una lite, muore 37enne: due persone fermate ma è caccia al killer

L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di lunedì. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. Due persone sarebbero già state fermate

Pestato a sangue e lasciato morire per la strada. È la tragica fine che ha fatto un 37enne di origine indiano residente ad Arzignano. L'omicidio è avvenuto verso le 22 di lunedì in via Alberti, nella città del Grifo. Secondo le prime ipotesi tutto sarebbe partito da una lite violenta causata dall'assunzione di sostanze alcoliche.

L'uomo è stato trovato riverso a terra in condizioni disperate. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che ha portato il ferito in gravi condizioni in ospedale dove è morto poche ore dopo. Sul luogo dell'aggressione sono arrivati il pm e i carabinieri. I militari stanno indagando per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili anche attraverso le immagini di videosorveglianza. A quanto sembra due persone sarebbero già state fermate per la valutazione della loro posizione. La vittima è già nota alle forze dell’ordine.