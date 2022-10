Oltre due chili di stupefacenti in casa, arrestati due valdagnesi

I carabinieri della compagnia di Valdagno, nel corso della serata di ieri, mercoledì 12 ottobre, hanno tratto in arresto Z.A., classe 1973, e F.L., classe 1975, entrambi residenti a Valdagno per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e la donna sono stati trovati in possesso di un chilo di marijuana suddivisa in dosi, 1,6 chili di hashish in panetti, 120 grammi di cocaina, materiale atto al confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e 22.500 euro in contanti, verosimile provento di pregresse attività illecite di spaccio.

I due arresti giungono a conclusione di un'articolata attività investigativa, portata avanti già da alcune settimane dai militari dell’aliquota operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Valdagno. Attività scaturita dalle segnalazioni di alcuni cittadini che indicavano strani movimenti in un’abitazione sita in località Piana.

Recepito tale spunto, i militari dell’Arma hanno sviluppato numerosi servizi di osservazione, che hanno permesso di verificare che nell’abitazione c’erano movimenti poco lineari. Nel corso dei servizi sono stati infatti individuati, nei pressi dell’abitazione oggetto d’indagine, numerosi assuntori di stupefacenti, venendo inoltre recuperato un complessivo di 25 grammi di marijuana e di 125 grammi di hashish, con conseguente segnalazione amministrativa alla prefettura di due soggetti originari di Valdagno.

Alla luce degli elementi investigativi raccolti, nella serata del 12 ottobre i militari del NOR di Valdagno hanno eseguito una perquisizione domiciliare d'iniziativa nei confronti di Z.A. e F. L.. Dentro la loro abitazione sono così state trovate, occultate nelle varie stanze, hashish, marijuana e cocaina. Un totale di oltre due chilogrammi e mezzo di stupefacente pronto per lo spaccio assieme a 22.500 euro in contanti e materiale atto al confezionamento delle sostanze rinvenute.

Z.A., espletati i dovuti atti, è stato tradotto presso la casa circondariale di Vicenza, mentre F. L. è stata ristretta presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria berica a cui dovranno rispondere entrambi di violazione dell’art. 73 del DPR 309/90.