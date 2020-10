«Oggi non pago la colazione», scappa dal bar, la titolare lo insegue e viene trascinata dall'auto

Ha fatto colazione e poi si è rifiutato di pagarla, spiegando semplicemente che "non ne aveva voglia". Kevin Uscieri, 34enne residente al campo nomadi di via Cricoli, nella mattinata di lunedì è entrato al Baraonda in strada Postumia e, dopo aver consumato, è uscito come niente fosse ed è salito in auto.

La titolare - una 28enne - però, non ha affatto gradito e l'ha seguito, aggrappandosi al finestrino della vettura mentre l'altro è partito trascinandola per una decina di metri. Sul posto, poco dopo, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha arrestato il nomade, finito ai domiciliari su disposizione del giudice. La giovane, invece, è stata portata al pronto soccorso da un'ambulanza per le escoriazioni ricevute.