"Difende" il locale che somministrava alcol ai minori offendendo le forze dell'ordine su Facebook, denunciato l'autore del post

Nei giorni scorsi i finanzieri di Vicenza hanno denunciato alla procura della Repubblica di Vicenza una persona residente nell’Altopiano dei Setti Comuni per vilipendio delle Forze di Armate dello Stato. La vicenda scaturisce a seguito di attività svolta nei mesi scorsi dalle fiamme gialle asiaghesi nei confronti di un bar di Asiago che somministrava bevande alcoliche a minori prima dell’inizio delle lezioni scolastiche, il cui esito si concludeva con la sanzione di 3mila euro a carico del titolare.

Lo scorso luglio è stato inserito sulla pagina facebook di un noto giornale locale un post riferibile ad un’ordinanza di chiusura del locale pubblico di Asiago per 15 giorni emesso dal questore di Vicenza, proprio in virtù della reiterazione delle violazioni commesse in materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, accertate sia dalla tenenza della guardia di finanza di Asiago, sia dal commissariato della polizia di Stato di Bassano del Grappa. La notizia social è stata commentata anche da un soggetto italiano, residente sull’Altopiano dei Sette Comuni, il quale affermava che l’esposto giunto alle forze di polizia dell’Altopiano era creato “ad hoc” e proferiva ulteriori frasi all’indirizzo delle forze dell'ordine che sono state ritenute gravemente ingiuriose e lesive del prestigio e del decoro delle istituzioni della Repubblica, poiché prive di ogni fondamento.

I finanzieri della tenenza di Asiago hanno, così, proceduto a identificare l’autore del post e lo hanno segnalato alla procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di vilipendio.