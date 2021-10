Occupano stabile in disuso in pieno centro, due denunciati

Avevano occupato uno stabile in disuso in zona Contrà Mura San Michele e ieri, intercettati dalle Volanti, sono stati denunciati in stato di libertà

S. R. liberiano del 90 e B. S. italiano, classe 95,sono stati riconosciuti dagli agenti mentre camminavano in Viale Roma.



Condotti in Questura, sono stati sottoposti alle procedure di fotosegnalamento.S. R. inoltre è risultato destinatario di un provvedimento di ingiunzione di pagamento emesso dalla Prefettura (200 euro) per non aver ottemperato al pagamento di una sanzione per violazione della normativa anticovid