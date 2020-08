Occupa abusivamente lo scantinato della ex: scoperto dai carabinieri dà in escandescenze

Nella tarda serata di giovedì un 51enne scledense, si è appropriato delle chiavi di un appartamento di proprietà della ex per occuparlo abusivamente.

La donna, resasi conto dell'accaduto, ha chiesto l'intervento dei carabinieri che, intervenuti sul posto con il supporto dei Vigili del fuoco per aprire la porta dello scontinato, si sono trovati faccia a faccia con l'uomo che, in preda ai fumi dell'alcol ha dato in escandescenze minacciando e strattonando i militari.

L'uomo, Lorenzo Giuseppe Canzonieri, è arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.