Lago di Fimon, ecco il nuovo ponte pedonale

Nuovo ponte pedonale sul lago di Fimon, un intervento molto atteso che la Provincia di Vicenza ha potuto eseguire grazie alla convenzione con la Regione Veneto che le affida la gestione e la manutenzione.

“I vicentini sono molto affezionati a questo luogo - commenta il presidente della Provincia Francesco Rucco - per questo, una volta formalizzata la gestione, abbiamo messo in cantiere alcuni lavori nell’area verde del lago di Fimon, un luogo tanto suggestivo quanto fragile, che custodisce habitat naturali e biodiversità uniche in Europa, e che per questo va valorizzato e protetto.”

Il rifacimento del ponte pedonale, permette di completare l’anello di oltre 5 km di cammino attorno al lago.