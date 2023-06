Si aggira nudo in piazzale Bologna, denunciato

Nella giornata di martedì è arrivata alla centrale operativa della Questura di Vicenza la segnalazione di un uomo nudo in stato di agitazione, in piazzale Bologna. Gli agenti, arrivati sul posto hanno individuato l’uomo, che si presentava a petto nudo, scalzo e che alla vista degli agenti di Polizia provvedeva a rivestirsi.

Al momento della identificazione riferiva di essere privo di documenti e per tale motivo è stato accompagnato in Questura. È risultato essere R.S.E 43enne cittadino tunisino, non in regola sul territorio nazionale, senza fissa dimora e pluripregiudicato per reati contro la persona, la Pubblica Amministrazione, l’immigrazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e reati contro il patrimonio collegati allo spaccio di stupefacenti. Lo stesso è risultato essere inottemperante all’Ordine del Questore di Vicenza a lasciare il territorio nazionale notificatogli nel mese di novembre 2022 e per il quale, ora.

In considerazione di quanto accaduto e dei precedenti specifici accertati a suo carico, il questore ha dato disposizione di avviare l’iter per la sua espulsione.