Nubifragio a Montecchio Maggiore, strade chiuse e alberi caduti

Il maltempo ha colpito la città dei due castelli. Numerosi gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco. Black out per ore in molte vie del comune

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa del maltempo che si è abbattuto a macchia del leopardo sul Vicentino. Particolarmente colpita la zona Pedemontana, l'Alto Vicentino e l'Altopiano di Asiago. In pianura, invece, un nubifragio si è abbattuto sopra Montecchio Maggiore. Viale Europa, l'arteria che collega Montecchio ad Alte, è rimasta chiusa per ore a causa di alberi caduti sulla carreggiata. La protezione civile ha invitato la cittadinanza a lasciare libere le strade per non impedire la circolazione ai mezzi di soccorso. Solo verso le 1 la viabilità ripristinata nel territorio comunale con la rimozione di piante e detriti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Platani caduti in viale Europa

Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile durante la notte per segnalazioni e richieste di assistenza. Numerosi i platani sradicati, alcuni dei quali caduti sulle auto in sosta. Alberi caduti in tutto il paese, da piazza Carli a piazza Fraccon a via Tecchio. Molte le segnalazioni per allagamenti, garage allaghi e black-out per ore in diverse vie della città.

Video e foto dal gruppo Facebook Sei di Montecchio Maggiore se...