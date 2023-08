Notte "brava" con le amiche e la droga: denunciato un 23enne

Doveva essere una notte di sballo, ma è finita in caserma. Come riporta Padovaoggi, un'automobilista di 23 anni residente a Malo con due amiche a bordo è stato fermato il 29 luglio scorso in via Chiesa Motta ad Este per un normale accertamento. I militari del Radiomobile di Este si sono subito accorti che il conducente e i passeggeri apparivano piuttosto nervoso e dopo averlo identificato hanno deciso di approfondire gli accertamenti perquisendo l'abitacolo.

La cronaca

L'automobilista è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il conducente è stato trovato in possesso di 2 spinelli di marijuana, 11 involucri in cellophane di metanfetamina del peso complessivo di 3,579 grammi e di 2,468 grammi di marijuana. Mentre i passeggeri, due 20enni originarie di Abano Terme sono state trovate in possesso rispettivamente di 1,713 grammi di marijuana e 0,466 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata mentre i giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Padova con contestuale ritiro della patente di guida. Inoltre da successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione dell'automobilista sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 0,445 grammi di marijuana, 3,987 grammi di metanfetamina e due bilancini elettronici.