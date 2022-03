Non registra i clienti in albergo, nei guai un gestore

L’anno scorso, nella provincia di Vicenza, dieci responsabili di strutture ricettive sono stati denunciati dalla polizia di Stato per non aver comunicato le generalità delle persone alloggiate nel proprio albergo oppure per averle identificate attraverso la mera fotocopia di un documento, carente di ogni requisito di sicurezza volto a contrastare le frodi di identità. La legge, spiega la polizia, prevede l’obbligo da parte delle strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere) di dare comunicazione alla questura, anche con mezzi informatici o telematici, in 24 ore dall’arrivo nelle strutture ricettive - che scende a ore 6 ore per i soggiorni e/o permanenze inferiori alle 24 ore - delle generalità dei clienti a cui danno alloggio, per dare modo alle forze dell’ordine di effettuare gli opportuni controlli prima che gli ospiti lascino la struttura.

A tale scopo, è previsto che l’esercente chieda e venga abilitato dalla questura di zona al servizio “Alloggiati Web”, un portale nazionale appositamente creato dal ministero dell’Interno per l’inserimento telematico dei dati degli alloggiati. L’acquisizione telematica dei dati permette di conoscere in tempo reale i movimenti degli alloggiati e, laddove necessario, di effettuare interventi di polizia, coordinati dalla sala operativa della questura; cosa che ha consentito, dall’attivazione del sistema, di arrestare diverse persone ricercate.

Nonostante ciò, si registrano ancora episodi di mancata corretta applicazione; nei giorni scorsi la sala operativa della questura, ricevuta una segnalazione di allerta per la presenza presso una struttura di Vicenza, di un uomo nei cui confronti si doveva procedere ad urgente notifica di atti della procura, ha inviato sul posto una volante.

I poliziotti hanno constatato che l’uomo se n’era andato, rendendo inutile l’intervento della polizia e vanificando l’utilità stessa del sistema “Alloggiati Web”. Non solo, gli agenti hanno riscontrato la presenza di altre persone, che non erano state registrate dall’albergatore, perché da lui conosciute. Il gestore della struttura ricettiva, al termine delle verifiche, è stato quindi denunciato per aver ommesso di registrare e di comunicare i dati dei clienti.