No vax all'attacco di Possami, su Facebook centinaia di messaggi offensivi contro il sindaco

Un vero e proprio attacco informatico, molto probabilmente fatto utilizzando un "bot", ovvero un programma progettato per imitare o sostituire le azioni di un essere umano con attività automatizzate e ripetitive, contro il neo eletto sindaco di Vicenza. A metterlo in atto, tra sabato e domenica, la galassia "no vax", appartenente al gruppo che si firma "ViVi e che hanno come simbolo la doppia "V", all'interno di un cerchio. Lo stesso simbolo che ha vergato le scritte apparse recentemente sui muri dell'ospedale e di altre zone della città, muri imbrattati con frasi ingiuriose del tipo “Medici pro vax, boia nazisti”. Su quell'episodio Possamai è intervenuto pubblicamente condannando il fatto e parlando degli autori delle scritte come gente che "abbraccia deliranti teorie pseudoscientifiche, e rivendica una presunta libertà che in realtà diventa imposizione pericolosa alla comunità”.

La notizia dell'intervento di Possamai è stata ripresa da tutta la stampa, compreso un giornale on-line locale che successivamente ha postato l'articolo su Facebook. Ebbene, proprio sotto al post in questione sono apparsi 760 commenti che prendono di mira il primo cittadino di Vicenza. In particolare è apparsa una foto di Possamai, ripetuta decine di volte, con una foto disegnata sulla fronte e un fumetto con scritto: "Sono un bugiardo criminale e voglio imporre la dittatura comunista". Altri post, sempre ripetuti ossessivamente, sono sempre sullo stesso tono e con il consueto reportorio "no vax": accuse di nazismo, di "dittatura sanitaria", di "complotti" e via andare, compreso l'avvertimento: "dateci parola in Tv e sui giornali se non volete le V_V scitte". Il tutto sempre firmato "ViVi".