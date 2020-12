Neve in città e provincia: oltre 70 chiamate al 115, incidenti stradali e alberi caduti

Dalla mezzanotte di domenica sono 182 interventi presi in carico dai Vigili del fuoco a livello regionale in seguito all'allerta meteo dovuta alla copiosa nevicata che ha interessato tutto il Veneto. Interventi relativi a rami caduti, rimozione di veicoli dalle strade in quanto non riuscivano più a muoversi, rimozione di neve da tendoni.

Per quanto riguarda il territorio Vicentino sono oltre 70 le chiamate di soccorso arrivate alla centrale operativa. 40 gli interventi risolti, una dozzina ancora in coda.

Le località maggiormente colpite dall'allerta meteo sono Malo, Camisano Vicentino, Recoaro Terme, Torri di Quartesolo, Vicenza, Arcugano e Schio.

Per quanto riguarda l'Altovicentino, oltre all'intervento dei Vigili del fuoco, i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Schio sono intervenuti in soccorso di una residente di Valli del Pasubio.

La donna residente in Contrada Codivolpe, era rimasta bloccata dalla forte nevicata e aveva bisogno di prelevare dalla locale farmacia un medicinale “salvavita” di cui aveva urgente necessità. L’operatore del “112”, data l’emergenza, ha provveduto pertanto ad inviare immediatamente la pattuglia di carabinieri che, prelevati i farmaci necessari, ha raggiunto la casa a piedi poiché la strada risultava impraticabile.