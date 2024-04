"Nell'acquedotto c'è acqua inquinata", attenzione alla truffa telefonica

Viacqua informa del possibile tentativo di truffa telefonica ai danni dell'utenza residente nel comune di Malo. Nei giorni scorsi alcuni utenti hanno infatti ricevuto una chiamata da parte di operatori che si presentavano a nome di Viacqua, comunicando la presenza di acqua inquinata nell'acquedotto e proponendo poi la possibilità di ricevere un depuratore d'acqua.

Viacqua precisa quindi che non esiste ad oggi alcun problema di potabilità o inquinamento nella rete acquedottistica che serve il territorio di Malo e che non realizza operazioni commerciali di vendita all'utenza di apparecchiature quali depuratori, distributori o addolcitori di acqua. L'azienda invita pertanto l'utenza a prestare la massima attenzione a simili iniziative, evitando di fornire dati e informazioni personali, e di rivolgersi alle Forze dell'Ordine in caso di dubbi. Il Servizio Clienti di Viacqua rimane comunque a disposizione anche per verificare la veridicità di simili campagne al numero verde 800 154242 (lun-ven 8.00-20.00, sab 8.00-13.00).