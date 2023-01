Negozio etnico non a norma: attività sospesa e multa per 25mila euro

Un trentanovenne pakistano, residente in città, titolare di un negozio etnico con sede legale e operativa a Vicenza, viale Verona, è stato denunciato per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. La denuncia è scattata a seguito di un servizio coordinato disposto dal comando provinciale carabinieri di Vicenza, dai militari del Nor di Vicenza, del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza e del Nas di Padova.

All’esito dell’accesso ispettivo, i militari hanno accertato violazioni in merito alla mancata elaborazione del piano antincendio, alla mancata formazione da effettuarsi a carico dei lavoratori, mancata fornitura da parte del datore di lavoro di protezioni contro i contatti diretti e indiretti, mancata nomina del r.s.p.p, manomissione del sistema di protezione del macchinario-sega a nastro taglio carni, violazioni delle norme in materia igienico sanitarie.

Nel corso del controllo i militari hanno anche sospeso il pakistano dall’attività imprenditoriale per lavoro “nero” e le per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sopra riportate. Comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo ammontante a quasi 25.000 euro.