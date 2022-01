Ndrangheta, altri quattro arresti per estorsione tra Vicenza e Treviso

Altri arresti legati all'operazione Camaleonte, che nel 2019 aveva portato all'indagine nei confronti di oltre 50 persone per associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio, fatture false ed evasione. Come riporta Veneziatoday, la guardia di finanza di Mirano, assieme ai carabinieri di Padova, ha applicato stamattina quattro ordinanze di custodia cautelare tra le province di Vicenza e Treviso, oltre al sequestro di un immobile sull'isola di Mazzorbetto. Le accuse sono ancora di estorsione con metodo mafioso e tra i destinatari dell'ordinanza c'è Antonio Genesio Mangone, già in carcere dal 2019.

Il nuovo filone di indagine è partito dalle dichiarazioni rilasciate nel corso del vecchio procedimento. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire altri sette episodi di estorsione ed usura (avvenuti tra il 2012 e il 2019 nelle province di Venezia, Vicenza, Treviso e Padova), ricollegandoli a nove presunti responsabili tra cui i 4 destinatari di misura cautelare. Alcuni di questi nomi non erano ancora emersi nell'indagine precedente.

L'operazione Camaleonte aveva portato a smantellare un vasto gruppo che faceva riferimento al clan Bolognino, collegato alla famiglia calabrese Grande Aracri: gli indagati erano accusati di riciclare i soldi della 'ndrangheta tramite un sistema di fatture false, oltre che di praticare usura ed estorsione nei confronti degli imprenditori veneti.