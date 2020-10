Nascondevano eroina e cocaina nei boschi: arrestati 2 fratelli

Dopo una serie di indagini dirette dalla procura della repubblica di Padova e condotte da personale della polizia è stata data esecuzione a un’ordinanza di due misure cautelari personali, disposte dal giudice per le Indagini preliminari del tribunale di Padova nei confronti di due fratelli albanesi di anni 41 e di anni 38, accusati di aver detenuto tra febbraio e novembre 2019 ad Agugliaro, Rovolon e Padova droga del tipo eroina (oltre 2 chili) e cocaina.

L'incidente

Uno dei due fratelli, il 15 ottobre 2019 ha messo in atto una vera e propria resistenza nei confronti del personale della squadra mobile di Padova, quando, durante un servizio per sorprenderlo con consistenti quantitativi di stupefacente, ha messo in prartica delle manovre altamente pericolose e sconsiderate, provocando la fuoriuscita di strada del mezzo di polizia, con gravi conseguenze ai danni degli operatori.

