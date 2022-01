Nas al negozio: esercente offende i militari e oppone resistenza

Il titolare di un'attività commerciale di Grumolo Delle Abbadesse è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo, intorno alle 11, nel corso di controllo da parte di militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova, opponeva resistenza verso un militare della stazione di Torri di Quartesolo, intervenuto a supporto degli operanti, oltre ad offenderlo ripetutamente.

Nella circostanza sono state rilevate, dal personale specializzato, delle irregolarità in merito alla conduzione dell’attività commerciale e tenuto conto dell’atteggiamento particolarmente violento del titolare, sono state anche ritirate in via cautelativa, le armi e il munizionamento regolarmente detenuti.