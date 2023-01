Muore travolto da un treno a 26 anni

Si getta sotto un treno a soli 26 anni. Lascia un biglietto per lasciare le indicazioni su come rintracciare i genitori. Per la terza volta nel giro di poco tempo, la polfer di Padova è intervenuta alla stazione di Mestrino per un investimento mortale. Il treno investitore è un regionale che da Venezia raggiungeva Verona. La vittima purtroppo è un giovane di 26 anni di Vigodarzere. La Polfer ha ritrovato una lettera nel marsupio, dove il ragazzo non ha spiegato le ragioni del gesto, ma ha fornito informazioni per contattare i genitori. La circolazione è ferma entrambe direzioni e la parte difficile sarà bonificare l'area perché l'impatto è stato violento. Treni bloccati in entrambe le direzioni, cancellati anche alla stazione di Vicenza. Rallentamenti ferroviari su tutta la tratta.