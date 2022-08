Incidente sul lavoro, piastrellista cade dalla tromba delle scale e muore

Un’altra tragedia sul lavoro. Attorno alle 15 di oggi, lunedì 2 luglio, un uomo di 55 anni ha perso la vita a Gallio, in località Zebbio. L’uomo, di professione piastrellista, sarebbe precipitato dalla tromba delle scale. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza da Asiago e l’elisoccorso da Padova. Nonostante un lungo tentativo di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.